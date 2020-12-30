Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Моуринью «уколол» АПЛ из-за ситуации с матчем против «Фулхэма»

30 Декабря 2020, 17:21,

Global Look Press

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью сделал публикацию в Instagram, уколов английскую Премьер-лигу за ситуацию с матчем против «Фулхэма». Ранее появилась информация, что из-за случаев заражения коронавирусом в стане «дачников» игра может не состояться.

«Матч в шесть часов вечера, а мы до сих пор не знаем, будем ли играть. Лучшая лига в мире», - написал Моуринью в подписи к видео, на котором представители «шпор» ждут новостей. На телевизоре можно увидеть местное время – 14:02.

 

Если дерби между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом» состоится, то на страницах LiveResult пройдёт подробная текстовая трансляция.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Фулхэм
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