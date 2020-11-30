«Арсенал» показал худший старт в АПЛ с 1981 года

В рамках десятого тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем домашнем стадионе принимал «Вулверхэмптон». Поединок завершился поражением «канониров» со счетом 1:2.

Как информирует в «Твиттере» OptaJoe, лондонская команда выдала худший старт в чемпионате за 39 лет. После десяти туров Премьер-лиги столичный коллектив набрал всего 13 очков, что является худшим результатом с сезона-1981/1982. В том сезоне «канониры» набрали 12 баллов в десяти турах.

В настоящий момент подопечные Микеля Артеты занимают 14-е место в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате «Арсенал» сыграет на выезде с «Тоттенхэмом».