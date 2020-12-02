Врач назвал сроки восстановления Хименеса после перелома черепа

Нейрохирург Хуан Альберто Надер высказался о сроках восстановления мексиканского нападающего Рауля Хименеса, перенесшего операцию после перелома черепа.

«Сроки восстановления зависят от того, насколько серьезен перелом. Думаю, Хименесу потребуется от одного до трех месяцев. Пока это лишь предварительный прогноз», - приводит слова врача издание ESPN.

Напомним, что Хименес столкнулся головами с защитником лондонского «Арсенала» Давидом Луисом в поединке десятого тура чемпионата Англии. После этого эпизода мексиканец покинул поле на носилках без сознания и в кислородной маске.