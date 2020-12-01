Хименес обратился к болельщикам после перелома черепа

Мексиканский форвард Рауль Хименес, выступающий за «Вулверхэмптон», опубликовал первый пост в социальных сетях после перенесенной операции. В матче десятого тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом» (2:1) нападающий получил перелом черепа.

«Благодарю всех за слова поддержки. Сейчас я нахожусь под наблюдением врачей. Хочу как можно скорее вернуться в игру», - гласит сообщение Хименеса в «Твиттере».

Напомним, что 29-летний мексиканец столкнулся головами с защитником «канониров» Давидом Луисом. После этого эпизода Рауль покинул поле на носилках без сознания и в кислородной маске.