Кин: «Не вижу стремления у «Арсенала» добиться результата»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о неудачном выступлении лондонского «Арсенала» в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. «Канониры» показали худший старт за последние 39 лет.

«Многие игроки не соответствуют высокому уровню. Они очень мягкие, им сильно не хватает уверенности. В прошедших матчах я не увидел, чтобы команда билась на поле, как это говорит их тренер. Сейчас я не вижу стремления у команды добиться результата», - передает слова ирландца издание Sky Sports.

В данный момент подопечные Микеля Артеты занимают 14-ю позицию в турнирной таблице. Следующий поединок в чемпионате «Арсенал» проведет на выезде против «Тоттенхэма».