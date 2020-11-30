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Хименес перенёс операцию после перелома черепа

30 Ноября 2020, 13:12,

twitter.com

Форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес успешно прооперирован в связи с переломом черепа, об этом рапортует пресс-служба клуба.

В поединке против лондонского «Арсенала» (2:1) 29-летний мексиканский нападающий столкнулся головами с защитником «канониров» Давидом Луисом. После этого эпизода Хименес покинул поле на носилках без сознания и в кислородной маске.

Нападающий защищает цвета «Вулверхэмптона» с 2018-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Хименес принял участие в десяти поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча.

После десяти туров «волки» набрали 17 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вулверхэмптон, Рауль Хименес
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Комментарии (1)
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0
RedMonk
30 Ноября 2020, 13:47

Капец, поправляйся .

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