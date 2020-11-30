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Артета: «Мы хотим передать наилучшие пожелания Хименесу и его семье»

30 Ноября 2020, 00:53,

Global Look Press

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о поражении в матче с «Вулверхэмптоном» (1:2).

«Это очень плохой результат. У нас были хорошие моменты. Мы правильно отреагировали на счёт во втором тайме. Команда проявила желание, но сравнять счёт не получилось.

Столкновение Луиса и Хименеса? Давид в порядке. У него неприятное рассечение, но он оставался в сознании. Сейчас с ним всё нормально. Мы очень волнуемся за Хименеса, потому что это было действительно неприятно. Когда вы видите реакцию игроков на эпизод, то понимает, что произошло нечто плохое.

Мы хотим передать наилучшие пожелания Хименесу и его семье, надеюсь, что всё не так ужасно, как кажется», - цитирует Артету BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Давид Луис, Рауль Хименес
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