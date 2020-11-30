Главный тренер «Вулверхэмптона»: «С Хименесом всё в порядке»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» (2:1) в рамках десятого тура английской Премьер-лиги.

«Потрясающий матч. Я очень горжусь своими парнями. Сегодня команда играла сердцем, было очень приятно видеть это. Мы хотим расти и совершенствоваться. Мы всё делали отлично.

Игра в четыре защитника? Мы должны совершенствоваться и хотим быть непредсказуемыми.

Состояние Хименеса? Сейчас он проходит обследование. Он находится в сознании, с ним всё в порядке. Сначала казалось, что всё очень серьёзно, в глазах врачей была паника. Мы были обеспокоены», - цитирует Санту Sky Sports.

Хименес столкнулся с Давидом Луисом в первом тайме, футболиста «Вулверхэмптона» увезли с поля, он находился не в сознании.