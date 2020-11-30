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Главный тренер «Вулверхэмптона»: «С Хименесом всё в порядке»

30 Ноября 2020, 00:42,

Global Look Press

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» (2:1) в рамках десятого тура английской Премьер-лиги.

«Потрясающий матч. Я очень горжусь своими парнями. Сегодня команда играла сердцем, было очень приятно видеть это. Мы хотим расти и совершенствоваться. Мы всё делали отлично.

Игра в четыре защитника? Мы должны совершенствоваться и хотим быть непредсказуемыми.

Состояние Хименеса? Сейчас он проходит обследование. Он находится в сознании, с ним всё в порядке. Сначала казалось, что всё очень серьёзно, в глазах врачей была паника. Мы были обеспокоены», - цитирует Санту Sky Sports.

Хименес столкнулся с Давидом Луисом в первом тайме, футболиста «Вулверхэмптона» увезли с поля, он находился не в сознании.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Вулверхэмптон, Нуну Эшпириту Санту, Рауль Хименес
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