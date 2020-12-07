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Форвард «Вулверхэмптона» Хименес выписан из больницы после перелома черепа

07 Декабря 2020, 09:09,

twitter.com

Рулевой «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту рассказал, что мексиканский нападающий команды Рауль Хименес, перенесший операцию после перелома черепа, выписан из больницы.

«Хименес вернулся домой из больницы. Я рад сообщил об этом. Рауль поправляется и возвращается к привычной жизни», - передает слова португальского специалиста издание The Sun.

Напомним, что форвард столкнулся головами с защитником «Арсенала» Давидом Луисом во встрече десятого тура АПЛ. После этого эпизода Хименес покинул поле на носилках без сознания.

В текущем сезоне АПЛ Рауль принял участие в десяти матчах, отметившись четырьмя голами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вулверхэмптон, Рауль Хименес
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