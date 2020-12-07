Форвард «Вулверхэмптона» Хименес выписан из больницы после перелома черепа

Рулевой «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту рассказал, что мексиканский нападающий команды Рауль Хименес, перенесший операцию после перелома черепа, выписан из больницы.

«Хименес вернулся домой из больницы. Я рад сообщил об этом. Рауль поправляется и возвращается к привычной жизни», - передает слова португальского специалиста издание The Sun.

Напомним, что форвард столкнулся головами с защитником «Арсенала» Давидом Луисом во встрече десятого тура АПЛ. После этого эпизода Хименес покинул поле на носилках без сознания.

В текущем сезоне АПЛ Рауль принял участие в десяти матчах, отметившись четырьмя голами.