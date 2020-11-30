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«Вулверхэмптон» оставил «Арсенал» ни с чем

30 Ноября 2020, 00:18,

Евро-Футбол.Ру

«Арсенал» продолжает удивлять беззубой игрой в Премьер-лиге. Команда Микеля Артеты принимала «Вулверхэмптон» и уступила 1:2. В первом тайме Педру Нету и Даниэл Поденсе здорово сыграл на подборе мяча и добавили его в сетку. У «канониров» отличился Габриэль, который головой уверенно пробил после подачи с фланга от Виллиана. У лондонцев был целый тайм, чтобы спастись, но толковых моментов у ворот соперника не было.

«Арсенал» на 14-м месте после очередной неудачи.

Протокол игры  
Арсенал 1:2 Вулверхэмптон
    27' Нету Педру (0:1)
(1:1) Габриэль дос Сантос 30'    
    42' Поденсе Даниэл (1:2)
Лено Бернд Бельерин Эктор   69' Луис Давид   46' (Холдинг Роб (   46'   87') Габриэль дос Сантос Тирни Киран   90' Себальос Дани Джака Гранит   81' (Ляказетт Александр (   81') Виллиан Боргес   65' (Нелсон Райс (   65') Уиллок Джо Сака Букайо Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Эльнени Мохамед Нкетиа Эдди Рунарссон Рунар Седрик Соареш
Патрисиу Руй Семеду Нелсон Боли Вийи   47' Коди Конор   89' Марсал Фернандо Траоре Адама   54' Дендонкер Леандер Моутинью Жоау Нету Педру Хименес Рауль   15' (Силва Фабио (   15'   56' Килман Макс   78') Поденсе Даниэл   70' (Невеш Рубен (   70')
Запасные: Хувер Ки-Джана Аит-Нури Раян Витинью II Радди Джон
29 ноября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Вулверхэмптон
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