«Вулверхэмптон» оставил «Арсенал» ни с чем

«Арсенал» продолжает удивлять беззубой игрой в Премьер-лиге. Команда Микеля Артеты принимала «Вулверхэмптон» и уступила 1:2. В первом тайме Педру Нету и Даниэл Поденсе здорово сыграл на подборе мяча и добавили его в сетку. У «канониров» отличился Габриэль, который головой уверенно пробил после подачи с фланга от Виллиана. У лондонцев был целый тайм, чтобы спастись, но толковых моментов у ворот соперника не было.

«Арсенал» на 14-м месте после очередной неудачи.