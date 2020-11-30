«Вулверхэмптон» оставил «Арсенал» ни с чем

|
30 Ноября 2020, 00:18,
|
|
«Арсенал» продолжает удивлять беззубой игрой в Премьер-лиге. Команда Микеля Артеты принимала «Вулверхэмптон» и уступила 1:2. В первом тайме Педру Нету и Даниэл Поденсе здорово сыграл на подборе мяча и добавили его в сетку. У «канониров» отличился Габриэль, который головой уверенно пробил после подачи с фланга от Виллиана. У лондонцев был целый тайм, чтобы спастись, но толковых моментов у ворот соперника не было.
«Арсенал» на 14-м месте после очередной неудачи.
Протокол игры
|Арсенал
|1:2
|Вулверхэмптон
|27' Нету Педру (0:1)
|(1:1) Габриэль дос Сантос 30'
|42' Поденсе Даниэл (1:2)
Лено Бернд • Бельерин Эктор • 69'Луис Давид 46' ( Холдинг Роб ( 46' ) • 87'Габриэль дос Сантос • Тирни Киран • 90'Себальос Дани • Джака Гранит 81' ( Ляказетт Александр ( 81') • Виллиан Боргес 65' ( Нелсон Райс ( 65') • Уиллок Джо • Сака Букайо • Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Эльнени Мохамед • Нкетиа Эдди • Рунарссон Рунар • Седрик Соареш
Патрисиу Руй • Семеду Нелсон • Боли Вийи • 47'Коди Конор • 89'Марсал Фернандо • Траоре Адама • 54'Дендонкер Леандер • Моутинью Жоау • Нету Педру • Хименес Рауль 15' ( Силва Фабио ( 15' • 56'Килман Макс 78') • Поденсе Даниэл 70' ( Невеш Рубен ( 70')
Запасные: Хувер Ки-Джана • Аит-Нури Раян • Витинью II • Радди Джон
29 ноября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Вулверхэмптон