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Белоус не видит, за счёт чего Слуцкий может исправить ситуацию в «Рубине»

05 Октября 2022 • 17:56 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Рубин
09.10 10:00

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус поделился мнением о возможном увольнении Леонида Слуцкого с поста наставника «Рубина».

«Пока я не вижу, за счет чего команда может решить те задачи, которые ей вроде бы поставили. У «Рубина» нет игры, нет мысли. Набор футболистов неплохой, но игры вообще нет», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Функционер не уверен, что генеральный директор казанского клуба готов сейчас менять тренера, потому что у него достаточно терпения. Обидно, что команда покинула розыгрыш Фонбет Кубка России, но еще есть время для улучшения ситуации в чемпионате, добавил Белоус.

Сегодня, 5 октября, «Рубин» проиграл ульяновской «Волге» (1:2) и покинул Фонбет Кубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Юрий Белоус
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СКА-ХАБАРОВСК РУБИН
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