​Слуцкий: «Мы что, Мбаппе купили?»

Рулевой «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на мнения о том, что его команда с таким составом не будет испытывать проблем в Первой лиге.

«У нас Грицаенко и Чуперка в том году боролись за выживание в «Кубани», Косарев играл в «Волгаре», несколько игроков вылетели с «Уфой». Мы что, Мбаппе купили или кого? Это абсолютно новая команда», - сказал Слуцкий, чьи слова приводятся на страницах официального сайта «Рубина».

Напомним, что в воскресенье «Рубин» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1. На текущую минуту казанцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России.

Следующий матч «Рубин» проведёт 16 октября. Соперником команды Леонида Слуцкого будет «Краснодар-2».