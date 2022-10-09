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Первая лига

​Слуцкий: «Мы что, Мбаппе купили?»

09 Октября 2022 • 14:36 Комментировать
СКА-Хабаровск
1:2
Рубин
окончен

Рулевой «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на мнения о том, что его команда с таким составом не будет испытывать проблем в Первой лиге.

«У нас Грицаенко и Чуперка в том году боролись за выживание в «Кубани», Косарев играл в «Волгаре», несколько игроков вылетели с «Уфой». Мы что, Мбаппе купили или кого? Это абсолютно новая команда», - сказал Слуцкий, чьи слова приводятся на страницах официального сайта «Рубина».

Напомним, что в воскресенье «Рубин» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1. На текущую минуту казанцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России.

Следующий матч «Рубин» проведёт 16 октября. Соперником команды Леонида Слуцкого будет «Краснодар-2».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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