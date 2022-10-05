​Слуцкий отреагировал на призывы его уволить

На выходных фанаты «Рубина» призывали отправить Леонида Слуцкого в отставку. Так болельщики отреагировали на второе подряд поражение команды в Первой лиге. В среду «рубиновые» снова выступили неудачно, проиграв «Волге» из Ульяновска (1:2). Как следствие, казанцы вылетели из национального Кубка. После игры Слуцкий получил вопрос о давлении со стороны фанатов, в частности о баннерах на гостевой трибуне.

«Я недаром столько лет наращивал вес, поэтому я спокойно любое давление такого рода выдерживаю», - сказал Слуцкий, чьи слова приводятся на страницах официального сайта «Рубина».

Следующий матч «Рубин» проведёт 9 октября – против «СКА-Хабаровска».