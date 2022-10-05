Юран: У Слуцкого что-то надломилось внутри

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран оценил работу главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«У нас прекрасные отношения с Леонидом Слуцким. Мне кажется, что у Леонида нет мотивации. Он высококлассный специалист, но что‑то может внутри надломилось», — цитирует слова Юрана «Матч ТВ».

По мнению эксперта, по составу казанский клуб должен с большим отрывом лидировать в Первой лиге, возможно, Слуцкому нужна какая-то пауза, но будет обидно, если его отправят в отставку.

Напомним, ранее «Рубин» вылетел из Фонбет Кубка России, проиграв ульяновской «Волге» (1:2) в рамках матча 1/32 финала Пути регионов.