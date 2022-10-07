Газзаев — о Леониде Слуцком: «Зачем дожидаться, пока весь стадион будет скандировать, чтобы тебя уволили?»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о наставнике «Рубина» Леониде Слуцком.

Напомним, после матча 12-го тура Первой лиги, в котором казанцы уступили тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2, болельщики «Рубина», находившиеся в тот вечер на трибунах, начали призывать руководство клуба к увольнению Слуцкого.

Газзаев считает, что опытный тренер должен давать результат. Если результата нет, то ему следует быть готовым к отставке.

«Неправильно не признавать свои ошибки. В таком случае надо встать и уйти. Зачем дожидаться, пока весь стадион будет скандировать, чтобы тебя уволили? Это удар по репутации. Никогда не надо искать врагов внутри команды», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Также Газзаев отметил, что «Рубин» — это клуб, который неоднократно становился чемпионом России и имеет традиции, поэтому он должен выступать в РПЛ.

После 12 туров текущего розыгрыша Первой лиги команда Слуцкого располагается на шестом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков.