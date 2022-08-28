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Первая лига

«КАМАЗ» в концовке встречи вырвал ничью в Казани

 
28 Августа 2022 • 20:04 Комментировать
Рубин
1:1
КАМАЗ
окончен

Челнинский «КАМАЗ» смог вырвать ничью в гостевой встрече с «Рубином». На гол соперника в первом тайме гости ответили своим голом в компенсированное время – 1:1. После седьмого тура Первой лиги остался на первом месте.

Протокол игры  
Рубин1:1КАМАЗ
(1:0) Кабутов Дмитрий16'  
  90'Мохаммад Амир (1:1)
Дюпин Юрий  80'Мартынович Александр  47'Грицаенко АлексейАднан Али  64'Чуперка Валерий 75' (Муллин Камиль ( 75') Горбунов Игорь  63'Апшацев Марат 56' (Фаттахов Ленар ( 56') Зотов АлександрКабутов Дмитрий 55' (Мусаев Леон ( 55') Фамейе ДжоэльЛисакович Виталий 86' (Бакаев Солтмурад ( 86')
Запасные: Моисеев КириллКостюков МихаилНижегородов КонстантинИсмагилов АртёмКосарев КириллКорец НикитаТесленко Егор
Мамин АлексейТолстопятов НиколайМохаммад АмирАюкин Руслан 75' (Денисов Александр ( 75') Пальцев Валентин  4' 84' (Голятов Илья ( 84') Абрамов Артём 77' (Бадртдинов Ильнур ( 77') Свежов ВикторГаглоев Александр 75' (Серченков Сергей ( 75') Бабаев ВладленШамкин ДаниилКирсанов Никита
Запасные: Кириллов ЮрийСмирнов Алексей СергеевичКуликов Александр
28 августа.

Казанская команда провалила старт выступлений в Первой лиге, однако 6-е место, которое команда занимала перед стартом тура, явно не соответствует амбициям клуба. Леониду Слуцкому приходится не сладко, ведь сейчас он работает под давлением, и руководство «Рубина» ждет результата здесь и сейчас. Однако превосходства над другими соперниками пока нет. В минувшем туре «рубиновые» сыграли солидно. Команда на выезде смогла одолеть ульяновскую «Волгу» со счетом 2:1, и наверняка хозяева постараются должным образом настроиться на победу в грядущей дуэли.

«КАМАЗ» продолжал перед 7-м туром Первой лиги возглавлять турнирную таблицу. Стоит отметить тот факт, что в 6-ти сыгранных матчах команда добыла пять победных результатов. Игра челнинцев в атаке не может не радовать глаз, и 12 забитых голов – прекрасное тому подтверждение. В минувшем туре национального первенства гости снова смогли добыть максимальный результат, и на своем поле смогли разгромить со счетом 4:0 тольяттинский «Акрон». В грядущем матче «КАМАЗ» не является фаворитом дуэли.

Уже на старте матча Пальцев сорвал атаку соперника и был наказан карточкой желтого цвета. Уже на 12-й минуте поединка гости обзавелись и вторым «горчичником», когда Таликин получил карточку желтого цвета за грубый подкат под Зотова. Казалось, что вся игра будет наполнена таким грубыми эпизодами, а оттого результативных действий от соперников ждать не придется. Однако на 16-й минуте встречи «Рубин» сумел открыть счет. Аднан прекрасно подал с левого фланга, а Кабутов пробил под перекладину так, что у Мамина не было никаких шансов добраться до снаряда – 1:0.

«Рубин» продолжал давить, и Фамейе с Горбуновым спустя всего пару минут могли забивать по голу в ворота «КАМАЗа», однако не удалось им реализовать. Забив мяч, казанцы стали действовать с оглядкой на оборону и практически не беспокоили голкипера соперника, держа оппонента на дистанции от собственных ворот. В концовке первого тайма Чуперка имел шанс увеличить отрыв своего коллектива, но не сумел попасть в дальний угол, смещаясь с левого фланга в центр.

В перерыве на поле у гостей вышел вместо Таликина Кириллов. Едва стартовала вторая половина встречи, как Мартынович срубил соперника на газон, получив в свой пассив карточку желтого цвета. У «Рубина», меж тем, вышли на поле Мусаев и Фаттахов, которые, судя по задумке Леонида Слуцкого, должны были добавить мобильности казанскому коллективу. Первую половину второго тайма соперники играли фактически без моментов, и лишь периодические свистки рефери напоминали фанатам на стадионе, что они присутствуют на футбольном матче.

На 64-й минуте игры Аднан и Горбунов получили по карточку желтого цвета. Гости же, к слову, в середине второй 45-минутки встречи создали голевой момент, в ходе которого Пальцев после прекрасной передачи от партнера не сумел направить мяч в цель. «КАМАЗ» простил соперника, хотя вполне мог его наказать за бездействия. На финальные минуты у хозяев на поле появился Муллин, подменивший Чуперку, и Голятов, а у гостей на поле вышли Серченков, Бакаев, Бадртдинов и Денисов. Дюпин же успел за разговоры с рефери получить карточку желтого цвета.

Все шло к минимальной победе «Рубина», но «КАМАЗ» был против. На третьей добавленной минуте гостям удалось неожиданно сравнять счет. Мохаммад получил мяч с правого края в чужой штрафной, чуть замешкался, но вовремя сориентировался и с правой ноги зарядил в правый угол. Дюпин не смог пасти свой коллектив – 1:1. «КАМАЗ» на выезде сыграл вничью с «Рубином» и остался на первом месте.

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Рубин Камаз Первая лига
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окончен Рубин 1:1 КАМАЗ
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