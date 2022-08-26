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«Селтик» объявил о переходе Хакшабановича официально

 
26 Августа 2022 • 14:34 Комментировать
Рубин
...
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28.08 18:00

«Селтик» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с экс-полузащитником «Рубина» Сеадом Хакшабановичем.

23-летний черногорец подписал с шотландским клубом пятилетнее соглашение. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.

Вторую часть минувшего сезона Хакшабанович провёл на правах аренды в клубе «Юргорден», отметившись двумя голами и двумя результативными передачами в 11 матчах в чемпионате Швеции.

За «Рубин» Хакшабанович выступал с лета прошлого года. Всего в составе казанской команды вингер провёл 23 матча, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.

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