Тарасов — о вылете «Рубина» из РПЛ: «Это было как в кино, мистика»

Бывший полузащитник «Рубина» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, как воспринял вылет «Рубина» в Первую лигу по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ.

Футболист признался, что испытал шок во время просмотра матча 30-го тура чемпионата России, в котором казанцы уступили на своём поле «Уфе» (1:2). Напомним, что ничья спасла бы команду Леонида Слуцкого от прямого вылета, однако уже в компенсированное время нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не смог реализовать пенальти.

«Я смотрел последнюю игру, это было как в кино. Мистика. Я уверен, что Леонид Викторович — сильный человек. Он это показывает тем, что остался в команде. Думаю, у него всё получится. Желаю команде поскорее вернуться в РПЛ и доказать всем, что произошедшее — случайность», — приводит слова Тарасова «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Рубин» проведёт 28 августа против лидера чемпионата «КАМАЗА». Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.