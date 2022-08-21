Натхо считает, что Слуцкий способен вернуть «Рубин» в РПЛ в этом сезоне

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо прокомментировал работу наставника «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Последний сезон Леонида Слуцкого и «Рубина» был странным. Последние полгода «Рубин» находился в ужасной ситуации, но считаю, со Слуцким они могут рассчитывать на возвращение обратно в РПЛ уже в этом сезоне», — цитирует Натхо Sport 24.

Игрок добавил, что Слуцкий является отличным специалистом, «Рубин» уже начал показывать результаты в Первой лиге, тренер обязательно вернет команду в РПЛ.

Напомним, казанский клуб покинул высший российский дивизион в прошлом сезоне, на данный момент «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 11 очков после шести матчей.