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Первая лига

Натхо считает, что Слуцкий способен вернуть «Рубин» в РПЛ в этом сезоне

21 Августа 2022 • 17:13 Комментировать
Рубин
...
КАМАЗ
28.08 18:00
 

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо прокомментировал работу наставника «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Последний сезон Леонида Слуцкого и «Рубина» был странным. Последние полгода «Рубин» находился в ужасной ситуации, но считаю, со Слуцким они могут рассчитывать на возвращение обратно в РПЛ уже в этом сезоне», — цитирует Натхо Sport 24.

Игрок добавил, что Слуцкий является отличным специалистом, «Рубин» уже начал показывать результаты в Первой лиге, тренер обязательно вернет команду в РПЛ.

Напомним, казанский клуб покинул высший российский дивизион в прошлом сезоне, на данный момент «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 11 очков после шести матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Бибрас Натхо
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