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Первая лига

Главный тренер «Селтика» заявил, что клуб близок к подписанию Хакшабановича из «Рубина»

 
22 Августа 2022 • 17:55 Комментировать
Данди Юнайтед
...
Селтик
28.08 14:00

Наставник «Селтика» Ангелос Постекоглу поделился информацией о возможном подписании полузащитника «Рубина» Сеада Хакшабановича.

Постекоглу рассказал Sky Sports, что «Селтик» близок к трансферу игрока казанского клуба, команда добилась большого прогресса, но она еще в самом начале своего пути, стиль игры находится в стадии создания. Необходимо продолжить укрепляться футболистами, которые могут помочь «Селтику».

В текущем сезоне Первой лиги 23-летний футболист на поле не появлялся. Его действующий трудовой договор с «Рубином «действует до 2026 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость игрока составляет 5,5 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Селтик Ангелос Постекоглу Сеад Хакшабанович
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