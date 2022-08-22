Главный тренер «Селтика» заявил, что клуб близок к подписанию Хакшабановича из «Рубина»

Наставник «Селтика» Ангелос Постекоглу поделился информацией о возможном подписании полузащитника «Рубина» Сеада Хакшабановича.

Постекоглу рассказал Sky Sports, что «Селтик» близок к трансферу игрока казанского клуба, команда добилась большого прогресса, но она еще в самом начале своего пути, стиль игры находится в стадии создания. Необходимо продолжить укрепляться футболистами, которые могут помочь «Селтику».

В текущем сезоне Первой лиги 23-летний футболист на поле не появлялся. Его действующий трудовой договор с «Рубином «действует до 2026 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость игрока составляет 5,5 миллионов евро.