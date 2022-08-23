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Первая лига

Навас назвал причину вылета «Рубина» из РПЛ

 
23 Августа 2022 • 10:37 Комментировать (1)
Рубин
...
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28.08 18:00

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас высказался о вылете казанской команды в Первую лигу по итогам минувшего розыгрыша РПЛ.

Испанец считает, что на неудовлетворительные результаты его бывшего клуба повлиял отъезд легионеров весной нынешнего года. Также экс-футболист отметил, что ему тяжело видеть «Рубин» в Первой лиге.

«Рубин» демонстрировал высокий уровень игры, пока легионеры не решили покинуть команду. Клуб приложил большие экономические усилия, чтобы приобрести этих игроков, и возлагал на них серьёзные надежды», — приводит слова Наваса «Чемпионат».

Напомним, что Навас защищал цвета казанского клуба в периоды с 2009 по 2015 год, а также с с 2017 по 2018. Всего в составе «Рубина» испанский защитник провёл 225 матчей, забив четыре гола и отдав столько же результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Сесар Навас
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23 Августа 2022 в 10:51
Слуцкий - основная причина вылета рубина в ФНЛ!
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