Навас назвал причину вылета «Рубина» из РПЛ

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас высказался о вылете казанской команды в Первую лигу по итогам минувшего розыгрыша РПЛ.

Испанец считает, что на неудовлетворительные результаты его бывшего клуба повлиял отъезд легионеров весной нынешнего года. Также экс-футболист отметил, что ему тяжело видеть «Рубин» в Первой лиге.

«Рубин» демонстрировал высокий уровень игры, пока легионеры не решили покинуть команду. Клуб приложил большие экономические усилия, чтобы приобрести этих игроков, и возлагал на них серьёзные надежды», — приводит слова Наваса «Чемпионат».

Напомним, что Навас защищал цвета казанского клуба в периоды с 2009 по 2015 год, а также с с 2017 по 2018. Всего в составе «Рубина» испанский защитник провёл 225 матчей, забив четыре гола и отдав столько же результативных передач.