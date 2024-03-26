В «Химках» отреагировали на информацию об уходе Митрюшкина в «Локомотив»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев высказался о возможном переходе голкипера команды Антона Митрюшкина в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист подписал контракт с «железнодорожниками» и летом перейдет в клуб свободным агентом.

— Не знаю, подписал ли контракт Антон с «Локомотивом». Вы у него спросите, — заявил Оленев «Чемпионату».

Функционер отметил, что в клубе не было никаких разговоров о будущем Митрюшкина.

В нынешнем сезоне Митрюшкин сыграл в десяти матчах, в шести из которых не пропустил ни одного мяча.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 500 тысяч евро.