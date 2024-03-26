Российский голкипер Антон Митрюшкин продолжит карьеру в столичном «Локомотиве». Как стало известно «Чемпионату», вратарь подписал контракт с «железнодорожниками». Он присоединится к московскому коллективу по завершении нынешнего сезона.

В настоящий момент Митрюшкин выступает за подмосковные «Химки» в Мелбет-Первой лиге. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2024 года.

После 20 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 32 балла и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Зенита» на восемь пунктов.