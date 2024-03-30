«Енисей» разгромно обыграл лидирующие «Химки»

В стартовом матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги «Енисей» играл против лидирующих «Химок». Уже на первых минутах после корнера Андрей Окладников головой направил мяч в перекладину. На экваторе тайма набежавший под удар Андрей Мазурин открыл счет. Голкипер гостей Игорь Обухов при вводе мяча в игру рукой отпасовал на соперника, и Окладников тут же отдал под удар Александру Ломакину - 2:0. Еще шанс у «Енисея» - Никита Раздорских со средней дистанции зарядил в каркас ворот. Ломакин от радиуса штрафной оформил дубль. В концовке Данил Степанов плотно пробил в штангу, и мяч от груди Тимура Касимова срикошетил в сетку - 3:1. Тут же Максим Савельев убежал к воротам и перебросил голкипера - 4:1.

После второго поражения подряд «Химки», скорее всего, упустят пальму лидерства, «Енисей» - восьмой.