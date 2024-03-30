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Мелбет-Первая лига

«Енисей» разгромно обыграл лидирующие «Химки»

30 Марта 2024 • 10:36 Комментировать
Енисей
4:1
Химки

В стартовом матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги «Енисей» играл против лидирующих «Химок». Уже на первых минутах после корнера Андрей Окладников головой направил мяч в перекладину. На экваторе тайма набежавший под удар Андрей Мазурин открыл счет. Голкипер гостей Игорь Обухов при вводе мяча в игру рукой отпасовал на соперника, и Окладников тут же отдал под удар Александру Ломакину - 2:0. Еще шанс у «Енисея» - Никита Раздорских со средней дистанции зарядил в каркас ворот. Ломакин от радиуса штрафной оформил дубль. В концовке Данил Степанов плотно пробил в штангу, и мяч от груди Тимура Касимова срикошетил в сетку - 3:1. Тут же Максим Савельев убежал к воротам и перебросил голкипера - 4:1.

После второго поражения подряд «Химки», скорее всего, упустят пальму лидерства, «Енисей» - восьмой.

Протокол игры  
Енисей4:1Химки
(1:0) Мазурин Андрей20'  
(2:0) Ломакин Александр50'  
(3:0) Ломакин Александр63'  
  89'Касимов Тимур (3:1)
(4:1) Савельев Максим90'  
Ставер ЕвгенийМасловский Александр 87' (Хозин Владимир ( 87') Феррейра ХерманБардыбахин ВячеславСтежко ВиталийРаздорских Никита 75' (Саадуев Шамиль ( 75') Тихонов ДенисЛомакин АлександрИванов Егор 87' (Кичин Валерий ( 87') Окладников Андрей 80' (Савельев Максим ( 80') Мазурин Андрей 75' (Гащенков Михаил ( 75')
Запасные: Немченко АнатолийУжгин МатвейАнтипин СтаниславЯрусов ДаниилОрлов АнтонБогатырев НикитаМарков Николай
Обухов ИгорьЮзепчук РоманВаратынов СергейЖуравлёв Юрий  38'Терехов СергейГолубович Петар  62' 69' (Степанов Данил ( 69'  76') Нетфуллин Равиль  44' 46' (Касимов Тимур ( 46') Берковский Илья  67'Хосонов Хетаг 69' (Абдуллахи Квари ( 69') Корян Аршак 46' (Магомедов Бутта ( 46') Руденко Александр Александрович 50' (Исаенко Олег ( 50')
Запасные: Кулишев АртёмПанченко КириллМитрюшкин АнтонСкворцов ЛевВолков ЗахарЛарин Алексей НиколаевичБурыченков Ярослав
30 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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