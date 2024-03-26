Садыгов: «Химки» готовы отпустить Митрюшкина в «Локомотив»

Спонсор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов ответил на вопрос о возможном уходе голкипера Антона Митрюшкина в столичный «Локомотив».

Ранее появилась информация, что 28-летний футболист заключил трудовой договор с «железнодорожниками» и предстоящим летом перейдет в «Локомотив» свободным агентом.

«Локомотив» — один из топ‑клубов, если он обратится с интересом по Антону Митрюшкину, мы, наверное, отпустим его», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

Митрюшкин выступает за «Химки» с лета 2022 года. В текущей кампании голкипер провел десять матчей, в которых пропустил девять мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности.