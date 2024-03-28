Названа лучшая команда Мелбет-Первой лиги по созданным голевым моментам

Статистики из «Рустата» в своём телеграм-канале назвали команду, которая на данный момент в сезоне Мелбет-Первой лиги имеет наивысшие показатели по ударам в створ и созданным голевым моментам. Это, что не удивительно, подмосковные «Химки».

Так, у химчан на данный момент за 23 прошедших тура 125 созданных голевых моментов. Игроки «красно-чёрных» нанесли по воротам соперника 119 ударов в створ. Но что ещё интересно, так это то, что игроки «Химок» - лучшие по совершённым отборам среди всех команд, футболисты химчан удачно отбирали мяч 466 раз.

На данный момент «Химки» лидируют в турнирной таблице первенства, у команды 42 очка.