Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» хотят выкупить хавбека «Локомотива» слухи

26 Марта 2024 • 14:53 Комментировать
Енисей
...
Химки
30.03 08:00

Атакующий полузащитник Илья Берковский может на постоянной основе перейти из «Локомотива» в «Химки».

По информации Metaratings, подмосковный коллектив ведет переговоры с «Локомотивом» по поводу возможного трансфера 24-летнего футболиста.

Напомним, Берковский выступает за «Химки» на правах аренды с лета прошлого года. В текущем сезоне игрок принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил один мяч и записал на свой счет три голевых паса.

Трудовой договор Берковского с «Локомотивом» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 300 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Илья Берковский трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 26 Марта
14:53
«Химки» хотят выкупить хавбека «Локомотива»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЕНИСЕЙ ХИМКИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле «Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале Луиш Фигу оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити» Форвард «Барселоны» Левандовски ответил на предложение в 90 миллионов евро Мерсон назвал трёх лучших тренеров в истории АПЛ - Гвардиола не попал в их число
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён
Спортивные новости
Вячеслав Быков не удивлён победе «Автомобилиста» над СКА Канарейкин думает, что «Спартак» пройдет в полуфинал Кубка Гагарина «Прорыв»: Кожевников отреагировал на выход «Автомобилиста» в полуфинал Кубка Гагарина Каменский: «Автомобилист» – молодцы» Кожевников назвал причины раннего вылета многих фаворитов из плей-офф Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Марта
15:52 · Россия. Премьер-лига
Глава правления «Зенита» использовал цитату Сталина, говоря о судействе
15:44 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Я отдам все силы, чтобы болельщики «Краснодара» были счастливы»
15:40 · Россия. Премьер-лига
Агент Кутицкого: «Думаю, в матче с «Ростовом» Саша будет в заявке»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Наумов отреагировал на возможный переход Митрюшкина в «Локомотив»
15:10 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» просил Месси у «Барселоны» - воспоминания экс-директора клуба
15:05 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «До «Краснодара» было три-четыре звонка с РПЛ»
14:53 · Россия. Премьер-лига
«Химки» хотят выкупить хавбека «Локомотива» слухи
14:40 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Сборная Азербайджана — интересный проект для Черчесова, но он больше подходит «Спартаку»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «РПЛ что, помойка, чтобы приглашать какой-то «Фенербахче»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Силкин оценил шансы «Динамо» стать чемпионом России эксклюзив
14:10 · Россия. Премьер-лига
Полуяхтов: «Не надо делать изгоя из Томпсона»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Бевеев: «На «Урал» давит, что каждую игру положение ухудшается»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Митрофанов: «Порту» просил за Халка 100 миллионов евро»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Тарханов оценил шансы «Динамо» и «Краснодара» на чемпионство эксклюзив
13:34 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» отреагировали на информацию об уходе Митрюшкина в «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем