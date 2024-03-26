«Химки» хотят выкупить хавбека «Локомотива»

Атакующий полузащитник Илья Берковский может на постоянной основе перейти из «Локомотива» в «Химки».

По информации Metaratings, подмосковный коллектив ведет переговоры с «Локомотивом» по поводу возможного трансфера 24-летнего футболиста.

Напомним, Берковский выступает за «Химки» на правах аренды с лета прошлого года. В текущем сезоне игрок принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил один мяч и записал на свой счет три голевых паса.

Трудовой договор Берковского с «Локомотивом» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 300 тысяч евро.