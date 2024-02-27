Балахнин прокомментировал переход Глушакова в «Урарту»

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказался о переходе бывшего полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова в армянский «Урарту». 37-летний россиянин подписал с новым клубом контракт до окончания нынешнего сезона.

«Я, к сожалению, давно его не видел, чтобы оценивать его игровое, функциональное состояние. Но раз он принял такое решение, могу только пожелать ему удачи», – цитирует Балахнина Gazeta.ru.

Последним клубом Глушакова в России был костромский «Спартак», с которым футболист подписал контракт в сентябре 2023 года. За эту команду Денис отыграл 7 матчей, где отметился одной результативной передачей.