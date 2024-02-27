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Чемпионат Армении по футболу

Первый тренер Глушакова считает, что игрок поможет «Урарту»

27 Февраля 2024 • 14:20 Комментировать
Урарту
...
Пюник
Через 2 ч. 48 мин.

Погос Галстян, который является первым тренером полузащитника Дениса Глушакова, прокомментировал переезд хавбека в армянский «Урарту».

Ранее стало известно, что 37-летний футболист подписал краткосрочный трудовой договор с «Урарту» до предстоящего лета.

— Если в «Урарту» подписали Глушакова, то знают, что он поможет клубу. Как раз сегодня играет «Урарту», посмотрим, будет ли он принимать участие в матче, — цитирует Галстяна «Чемпионат».

Специалист признался, что ему тяжело оценить форму Глушакова, так как он не следит за ним в последнее время, но хотелось бы, чтобы он как можно дольше играл в футбол.

Напомним, первую часть сезона Глушаков провел в костромском «Спартаке» из Второй лиги, за который сыграл в семи матчах и сделал один ассист.

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Денис Глушаков Погос Галстян Урарту ещё теги

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УРАРТУ ПЮНИК
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