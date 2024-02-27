Первый тренер Глушакова считает, что игрок поможет «Урарту»

Погос Галстян, который является первым тренером полузащитника Дениса Глушакова, прокомментировал переезд хавбека в армянский «Урарту».

Ранее стало известно, что 37-летний футболист подписал краткосрочный трудовой договор с «Урарту» до предстоящего лета.

— Если в «Урарту» подписали Глушакова, то знают, что он поможет клубу. Как раз сегодня играет «Урарту», посмотрим, будет ли он принимать участие в матче, — цитирует Галстяна «Чемпионат».

Специалист признался, что ему тяжело оценить форму Глушакова, так как он не следит за ним в последнее время, но хотелось бы, чтобы он как можно дольше играл в футбол.

Напомним, первую часть сезона Глушаков провел в костромском «Спартаке» из Второй лиги, за который сыграл в семи матчах и сделал один ассист.