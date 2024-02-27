Тарханов: «Проблем в «Урарту» у Глушакова не будет»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о переходе бывшего полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в армянский «Урарту».

По мнению Тарханова, в Армении проблем у 37-летнего Глушакова не возникнет, так как он является игроком высокого уровня и будет работать с российским тренером Дмитрием Гунько.

«Проблем там у него не будет, потому что тренер россиянин, есть русские футболисты, много иностранцев — европейский чемпионат. К тому же есть возможность выступать в еврокубках», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

Напомним, ранее Глушаков выступал за «Спартак», «Локомотив», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН». В составе московской команды полузащитник становился чемпионом России в 2017 году.