«Урарту» поделил очки с лидером первенства Армении в дебютной игре Глушакова

В первую половину дня, 27 февраля стало известно о том, что Денис Глушаков продолжит карьеру в ереванском клубе «Урарту». А уже вечером того же дня Денис дебютировал за свой новый клуб – в игре против ереванского «Пюника». Он вышел на замену сразу после перерыва.

Матч двух команд с верхней части турнирной таблицы чемпионата Армении завершился ничьей – 1:1. Таким образом, «Пюник» набрал 49 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице первенства страны. «Урарту» с 36 баллами остаётся на четвёртом месте, отставая от третьего на весомые девять очков. Отрыв от «Алашкерта» с пятого места шаткий – всего лишь один балл.