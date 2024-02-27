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«Урарту» поделил очки с лидером первенства Армении в дебютной игре Глушакова

27 Февраля 2024 • 20:17 Комментировать
Урарту
1:1
Пюник

В первую половину дня, 27 февраля стало известно о том, что Денис Глушаков продолжит карьеру в ереванском клубе «Урарту». А уже вечером того же дня Денис дебютировал за свой новый клуб – в игре против ереванского «Пюника». Он вышел на замену сразу после перерыва.

Матч двух команд с верхней части турнирной таблицы чемпионата Армении завершился ничьей – 1:1. Таким образом, «Пюник» набрал 49 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице первенства страны. «Урарту» с 36 баллами остаётся на четвёртом месте, отставая от третьего на весомые девять очков. Отрыв от «Алашкерта» с пятого места шаткий – всего лишь один балл.

Протокол игры  
Урарту1:1Пюник
  5'Дашян Артак (0:1)
(1:1) Пешукич Периша58'  
Мелихов АлександрЦымбалюк ЕвгенийКазарян АрманСтоянович УрошМаргарян ЖирайрАгасарян Нарек  45'Прудников НиколайТарахчян ГеворгДжикия Темур_Pesukic P._Kravchuk A.
Запасные: Сабуа ЛеонПоляков ОлегГлушаков Денис_Mishiev A.Казарян Айк IДолгов Александр_Harutyunyan D.Симонян ЭрикАйвазян ХаритонПилоян ЭрикСалу ДраманПантелеев Владислав
Бучнев СтаниславБратков АнтонВакуленко СергейДавидян ДавидГонсалвеш ВиторВиллела ЛукасДжеймсДашян АртакКарабальо ХосеЮричич ЛукаОтубаньо Юсуф
Запасные: Саргсян Гамлет_Isic T.Хендрикс СэмКоваленко Михаил ВадимовичОганесян АрманЖуниньо ПернамбуканоУдо СоломонГригорян АртакАвакян ХенриМалакян ЭдгарМикаэлян СергейАрутюнян Оганес
27 февраля. Стадион "Урарту".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Урарту

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Бесплатная ставка и прогноз на матч Урарту — Пюник чемпионата Армении — 27 февраля 2024
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