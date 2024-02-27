Сёмин — о Глушакове: «Наверное, это завершение его карьеры футболиста»

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о переходе бывшего полузащитника «Локомотива» Дениса Глушакова в «Урарту».

«Наверное, это завершение его карьеры футболиста. Но, возможно, это будет толчком для его тренерской карьеры. Важно, что он знает руководителей, тренера», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Как считает тренер, если у Глушакова есть силы, то не стоит завершать карьеру, ведь уйти можно в любой момент.

Первую часть текущего сезона 37-летний полузащитник провел в костромском «Спартаке», за который сыграл в семи матчах и оформил один ассист.

Напомним, зимние сборы Глушаков провел вместе с «Ростовом», но донской коллектив не стал предлагать ему контракт.