Сборная Армении дома уступила сборной Косова

Вечером пятницы в очной товарищеской встрече играли две команды, которым не удалось пробиться на Евро-2024 – это команда Армении и команда Косова. Матч прошёл в Ереване на Республиканском стадионе.
«Сухую» и минимальную победу удалось одержать гостям с Балкан – 1:0. Единственным голом отметился полузащитник «Бешикташа» Милот Рашица, он забил на 25-й минуте встречи.
Сборная Армении не смогла пробиться на Евро из группы D, где уступила командам Турции, Хорватии и Уэльса и в итоге заняла четвёртое место. Команда Косова финишировала на пятом месте группы I c 11 очками, в соперниках были сборные Швейцарии, Израиля, Беларуси, Румынии, Андорры.
Протокол игры
|25'Рашица Милот (0:1)
Бучнев Станислав•Оганесян Камо•Чалышир Андре•Ароян Вараздат•Арутюнян Георгий•Арутюнян Оганес•Бичахчян Ваан58' (Ранос Грант-Леон (58') •Сперцян Эдуард•Бриаско-Балекян Норберто58' (Севикян Эдгар (58') •Селараян Лукас74' (Григорян Эдгар (74') •Маргарян Жирайр74' (Григорян Нарек (74')
Мурич Ариянет82' (Авдыли Илир (82') •Войвода Мергим•Делова Люмбардх•Алити Фидан•Пакарада Леарт84' (Рахмани Альбион (84') •Бериша Валон68' (Идризи Бленди (68') •Лосаж Флорьян•Жегрова Эдон68' (Бютюки Зюмер (68') •Муслия Флоран68' (Ррудхани Донат (68') •Рашица Милот84' (Красники Илир (84') •Мурики Ведат
22 марта.
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