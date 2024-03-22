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Сборная Армении дома уступила сборной Косова

22 Марта 2024 • 22:02 Комментировать
Армения
0:1
Косово

Вечером пятницы в очной товарищеской встрече играли две команды, которым не удалось пробиться на Евро-2024 – это команда Армении и команда Косова. Матч прошёл в Ереване на Республиканском стадионе.

«Сухую» и минимальную победу удалось одержать гостям с Балкан – 1:0. Единственным голом отметился полузащитник «Бешикташа» Милот Рашица, он забил на 25-й минуте встречи.

Сборная Армении не смогла пробиться на Евро из группы D, где уступила командам Турции, Хорватии и Уэльса и в итоге заняла четвёртое место. Команда Косова финишировала на пятом месте группы I c 11 очками, в соперниках были сборные Швейцарии, Израиля, Беларуси, Румынии, Андорры.

Протокол игры  
Армения0:1Косово
  25'Рашица Милот (0:1)
Бучнев СтаниславОганесян КамоЧалышир АндреАроян ВараздатАрутюнян ГеоргийАрутюнян ОганесБичахчян Ваан 58' (Ранос Грант-Леон ( 58') Сперцян ЭдуардБриаско-Балекян Норберто 58' (Севикян Эдгар ( 58') Селараян Лукас 74' (Григорян Эдгар ( 74') Маргарян Жирайр 74' (Григорян Нарек ( 74')
Запасные: Бегларян АрсенЧанчаревич ОгньенДавидян ДавидEdgar PiloyanМурадян СергейМиранян АртурПилоян ЭрикСеробян АртурМкртчян Степа
Мурич Ариянет 82' (Авдыли Илир ( 82') Войвода МергимДелова ЛюмбардхАлити ФиданПакарада Леарт 84' (Рахмани Альбион ( 84') Бериша Валон 68' (Идризи Бленди ( 68') Лосаж ФлорьянЖегрова Эдон 68' (Бютюки Зюмер ( 68') Муслия Флоран 68' (Ррудхани Донат ( 68') Рашица Милот 84' (Красники Илир ( 84') Мурики Ведат
Запасные: Целина БерсантРашани ЭльбасанDrilon HazrollajРрахмани АмирБекай ВисарКрюезиу МирлиндХадергьонай Флорент
22 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении сборная Косова

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