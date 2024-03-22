Сборная Армении дома уступила сборной Косова

Вечером пятницы в очной товарищеской встрече играли две команды, которым не удалось пробиться на Евро-2024 – это команда Армении и команда Косова. Матч прошёл в Ереване на Республиканском стадионе.

«Сухую» и минимальную победу удалось одержать гостям с Балкан – 1:0. Единственным голом отметился полузащитник «Бешикташа» Милот Рашица, он забил на 25-й минуте встречи.

Сборная Армении не смогла пробиться на Евро из группы D, где уступила командам Турции, Хорватии и Уэльса и в итоге заняла четвёртое место. Команда Косова финишировала на пятом месте группы I c 11 очками, в соперниках были сборные Швейцарии, Израиля, Беларуси, Румынии, Андорры.