Глушаков: «Меня три раза звали в «Зенит» - никогда туда не пойду»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, что мог оказаться в петербургском «Зените».

«Меня три раза звали туда. Я рад, как все в итоге у меня сложилось. Я никогда не пойду в «Зенит»! Да и меня не позовут», - поведал Глушаков в интервью журналисту «РБ Спорта».

Напомним, что в конце февраля 37-летний полузащитник переехал в чемпионат Армении. Глушаков подписал краткосрочный трудовой договор с клубом «Урарту».

За свою продолжительную карьеру полузащитник отметился выступлениями за «Спартак», «Локомотив», «Химки», «Пари НН» и сборную России.