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Глушаков раскрыл имя своего любимого игрока - это не Месси и Роналду

02 Марта 2024 • 08:41 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал о своем любимом футболист.

«Лучшего футболиста сложно назвать, потому что их было много... Если же говорить о любимом футболисте, то им всегда был Зинедин Зидан», - передает слова российского хавбека пресс-служба «Урарту».

Напомним, что несколько дней назад 37-летний россиянин подписал контракт с армянским клубом «Урарту». Его последним местом работы был «Спартака» (Кострома). Денис известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и несколько других клубов российского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Зинедин Зидан Денис Глушаков Урарту ещё теги
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