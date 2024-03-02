Глушаков раскрыл имя своего любимого игрока - это не Месси и Роналду

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал о своем любимом футболист.

«Лучшего футболиста сложно назвать, потому что их было много... Если же говорить о любимом футболисте, то им всегда был Зинедин Зидан», - передает слова российского хавбека пресс-служба «Урарту».

Напомним, что несколько дней назад 37-летний россиянин подписал контракт с армянским клубом «Урарту». Его последним местом работы был «Спартака» (Кострома). Денис известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и несколько других клубов российского чемпионата.