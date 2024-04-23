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Глушаков рассказал, почему не завершает профессиональную карьеру

23 Апреля 2024 • 14:34 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, почему не завершает профессиональную карьеру.

Экс-игрок сборной России отметил, что может завершить карьеру летом, но не хочет просто так уходить и хочется поиграть ещё немного.

«Для чего? Ну, кайфануть, забивать какие-то голы хочется, ещё что-нибудь. Не знаю, брат. Просто тут три месяца. А там дальше уже видно будет», - заявил Глушаков журналисту Нобелю Арустамяну на ютуб-канале Nobel.

Напомним, что Глушаков выступает за армянский клуб «Урарту», с которым у него контракт до 30 июня. Ранее Глушаков выступал за «Химки», «Пари НН» и «Локомотив». 

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Урарту
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