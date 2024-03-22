Глушаков объяснил, чем чемпионат Армении похож на АПЛ

Экс-хавбек сборной России Денис Глушаков рассказал, чем чемпионат Армении похож на АПЛ.

Напомним, что в феврале 2024 года полузащитник перебрался в армянский «Урарту». Он провёл уже четыре встречи, но не смог отметиться результативными действиями.

«Каждые четыре дня игра, как в АПЛ. Соображаю, как правильно восстанавливаться и правильно готовиться к матчам. Как функционально правильно себя готовить и набирать физические кондиции», — приводит слова игрока издание «Чемпионат».

Добавим, что в следующем туре первенства страны «Урарту» примет дома «Ван». Игра состоится 30 марта.