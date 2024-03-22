Глушаков рассказал, как проходит его адаптация в Армении

Российский хавбек «Урарту» Денис Глушаков рассказал, как проходит его адаптация в армянском клубе.

«У меня в Армении всё хорошо. Спасибо большое! Для меня нет сложности нигде адаптироваться. Я народный футболист, всё нормально», — приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

Также игрок добавил, что в последнее время находился России, так как был пауза на матчи сборных. Кроме того, Глушаков отметил, что знает, как готовиться к матчам, поэтому у него нет проблем с функциональным состоянием.

Напомним, что бывший полузащитник сборной России перебрался в «Урарту» в феврале этого года.