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Чемпионат Армении по футболу

Глушаков рассказал, как проходит его адаптация в Армении

22 Марта 2024 • 20:30 Комментировать
Урарту
...
Ван
30.03 18:00

Российский хавбек «Урарту» Денис Глушаков рассказал, как проходит его адаптация в армянском клубе.

«У меня в Армении всё хорошо. Спасибо большое! Для меня нет сложности нигде адаптироваться. Я народный футболист, всё нормально», — приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

Также игрок добавил, что в последнее время находился России, так как был пауза на матчи сборных. Кроме того, Глушаков отметил, что знает, как готовиться к матчам, поэтому у него нет проблем с функциональным состоянием.

Напомним, что бывший полузащитник сборной России перебрался в «Урарту» в феврале этого года.


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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Чемпионат Армении Урарту ещё теги

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