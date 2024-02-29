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«Копейки»: В «Урарту» высказались о зарплате Глушакова

29 Февраля 2024 • 19:56 Комментировать

Полузащитник Денис Глушаков на днях стал игроком армянского клуба «Урарту». Главный тренер команды Дмитрий Гунько дал комментарий о 37-летнем футболисте. По словам специалиста, мотивацией Глушакова являются не деньги.

«Отмечу, что играет он [Глушаков] за нас не за деньги. Его желание играть превалирует над финансовой составляющей. Даже по меркам чемпионата Армении он получает копейки», - цитирует Гунько «РИА Новости».

Напомним, что в первой части сезона Глушаков выступал за костромской «Спартак», который представляет третий по рангу футбольный дивизион России. После расторжения контракта с этим клубом зимой опытный полузащитник провёл часть сборов с «Ростовом».

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Дмитрий Гунько Урарту ещё теги
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