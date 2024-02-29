«Копейки»: В «Урарту» высказались о зарплате Глушакова

Полузащитник Денис Глушаков на днях стал игроком армянского клуба «Урарту». Главный тренер команды Дмитрий Гунько дал комментарий о 37-летнем футболисте. По словам специалиста, мотивацией Глушакова являются не деньги.

«Отмечу, что играет он [Глушаков] за нас не за деньги. Его желание играть превалирует над финансовой составляющей. Даже по меркам чемпионата Армении он получает копейки», - цитирует Гунько «РИА Новости».

Напомним, что в первой части сезона Глушаков выступал за костромской «Спартак», который представляет третий по рангу футбольный дивизион России. После расторжения контракта с этим клубом зимой опытный полузащитник провёл часть сборов с «Ростовом».