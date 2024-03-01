Глушаков: «Жена сказала, чтобы привёз из Армении медаль или титул»

Денис Глушаков, 37-летний российский полузащитник и зимний новичок «Урарту» рассказал, как его жена отпускала играть в Армению. Напомним, что о переходе Глушакова в «Урарту» свободным агентом стало известно на текущей неделе.

«Приехала жена домой, быстро пообщались. Она спросила: «Ты хочешь еще играть? Я вижу, что ты хочешь». Я сказал: «Да». — «Тогда езжай. Но чтобы привез медаль или титул», - цитирует Дениса пресс-служба ереванской команды.

Глушаков добавил, что никогда так быстро не подписывал контракт, а после звонка Дмитрия Гунько, главного тренера «Урарту» оперативно собрал вещи и выехал в новый клуб.

Ранее главный тренер армянского клуба Гунько рассказал, чем его команде может помочь Глушаков.