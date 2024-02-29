Гунько рассказал, зачем «Урарту» понадобился Глушаков

Опытный российский хавбек Денис Глушаков на неделе обрёл новый клуб – это ереванский «Урарту», главным тренером которого является российский специалист, бывший многолетний тренер системы «Спартака» из Москвы Дмитрий Гунько. Гунько рассказал пресс-службе команды, зачем «Урарту» понадобился Глушаков.

«У него есть силы и способности продолжать играть. Мы видим опыт, который у него есть, те нюансы игры, которые он может передать в тренировках и, конечно, на поле. А ещё несмотря на свои 37 лет он очень работоспособен», - говорит Гунько.

Напомним, что эту зиму Глушаков провёл на сборах с клубом Российской премьер-лиги – «Ростовом». Правда, дончанам в итоге опытный игрок не подошёл, поэтому в клубе из родного региона Денис играть не стал. Кстати, Глушаков уже сыграл за «Урарту» в дебютном матче.