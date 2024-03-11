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В сборную Армении вызваны четыре игрока из РПЛ официально

11 Марта 2024 • 20:50 Комментировать

Четыре игрока из РПЛ получили вызов в сборную Армении на мартовские матчи. Об этом сообщает официальный портал Федерации футбола Армении.

Так, в заявку попали Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян – оба они представляют второй клуб Премьер-лиги, «Краснодар». Также в заявке оказались представители «Локомотива» и «Рубина» - Наир Тикнизян и Иву Угочукву.

Напомним, что армянам, увы, не удалось квалифицироваться на Евро-2024 в Германии. Они не прошли в финальную часть турнира так как не смогли выйти из группы с командами Турции, Хорватии, Уэльса и Латвии. Нет шансов у армян пробиться и через стыковые матчи, куда они тоже не попали.

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Сборная Армении Наир Тикнизян Эдуард Сперцян Георгий Арутюнян Иву Угочкву ещё теги
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