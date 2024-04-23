Глушаков – о Ереване: «Тепло, гостеприимные люди и сумасшедшая кухня»

С минувшей зимы знаменитый полузащитник Денис Глушаков играет в Армении в составе ереванского клуба «Урарту». 37-летний полузащитник рассказал журналисту Нобелю Арустамяну о том, каким он представлял Ереван и каким увидел его на самом деле.

«Приезжая сюда думал, что вообще деревня и колхоз какой-то будет. Но позже увидел Ереван — вообще кайфанул. Вообще супергород, очень тепло, люди гостеприимные, сумасшедшая кухня», - говорит Глушаков Youtube-каналу Nobel.

Ранее Глушаков рассказал о том, что случается с Квинси Промесом, когда тот употребляет спиртные напитки.