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Чемпионат Армении по футболу

Главный тренер «Урарту» рассказал о физической форме Глушакова

01 Марта 2024 • 12:01 Комментировать
Ширак
...
Урарту
02.03 14:00

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько высказался о текущей физической форме российского полузащитника Дениса Глушакова.

Специалист отметил, что по итогам первого матча качество игры экс-футболиста московского «Спартака» практически не изменилось с тех пор, как он возглавлял столичный клуб.

«Его цифры по интенсивности и остальным показателям не изменились с того времени», - приводит слова Гунько Sport24.

Напомним, что 37-летний футболист провел зимние сборы вместе с «Ростовом», но по итогу заключил контракт с армянской командой до конца нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Урарту

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