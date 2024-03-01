Главный тренер «Урарту» рассказал о физической форме Глушакова

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько высказался о текущей физической форме российского полузащитника Дениса Глушакова.

Специалист отметил, что по итогам первого матча качество игры экс-футболиста московского «Спартака» практически не изменилось с тех пор, как он возглавлял столичный клуб.

«Его цифры по интенсивности и остальным показателям не изменились с того времени», - приводит слова Гунько Sport24.

Напомним, что 37-летний футболист провел зимние сборы вместе с «Ростовом», но по итогу заключил контракт с армянской командой до конца нынешнего сезона.