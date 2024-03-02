Глушаков назвал клуб, который станет чемпионом РПЛ

Новичок армянского клуба «Урарту» Денис Глушаков в разговоре с журналистами рассказал о том, кто станет чемпионом Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Думаю, «Краснодар» станет чемпионом - в душе хочу этого. Галицкий много вложил в клуб, хочется, чтобы он выиграл за все свои труды. Он этого заслуживает», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

По итогам 18 туров чемпионата России краснодарский клуб лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым петербургский «Зенит» на два балла. В рамках 19-го тура Премьер-лиги «быки» на домашнем стадионе примут казанский «Рубин».