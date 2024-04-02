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Чемпионат Армении по футболу

Экс-игрок юношеской сборной Армении совершил смертельное ДТП в Ставропольском крае – источник

02 Апреля 2024 • 14:27 Комментировать

Бывший вратарь юношеской сборной Армении Армен Фишян совершил дорожно-транспортное происшествие в Ставропольском крае. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», Фишян на своём автомобиле «Мерседес» насмерть сбил двух человек – находившихся на разделительной полосе лейтенанта полиции и водителя другого авто.

Фишян скрылся с места аварии, но в итоге был задержан в 60 километрах. В отношении бывшего футболиста ереванского клуба «Мика» возбуждено уголовное дело, Фишяну грозит до 15 лет тюрьмы.

Армен Фишян завершил карьеру футболиста в 2016 году. Он является воспитанником титулованного армянского клуба «Пюник». В своё время Фишян вызывался в юношескую сборную своей страны. 

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