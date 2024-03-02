В «Зените» отреагировали на слова Глушакова о трёх приглашениях

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, что он трижды получал приглашения от «Зенита». Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление.

«Денис – неплохой футболист. И даже можно сказать – хороший. Но «Зенит» не то что никогда его не звал, но и в принципе не рассматривал возможность приглашения Глушакова», - слова Медведева приведены на сайте «Матч ТВ».

«Не исключаю, что над ним таким образом решили подшутить его агенты», - добавил Медведев, отвечая на вопрос о том, откуда у Глушакова есть информация о приглашениях из «Зенита».

Напомним, что несколько дней назад Денис Глушаков заключил трудовое соглашение с армянским клубом «Урарту». Глушаков впервые в карьере будет играть за клуб за пределами России. Первую часть сезона 2023/2024 полузащитник провёл в костромском «Спартаке», выступающем в третьем по рангу футбольном дивизионе.