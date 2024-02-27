Гладилин: Думал, что Глушаков закончит карьеру в «Ростове» играющим тренером

Экс-тренер столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался о переходе полузащитника Дениса Глушакова в армянский клуб «Урарту».

«Он уже завершает карьеру, ищет варианты, как ее лучше закончить. Я вообще думал, что он может закончить в «Ростове» как играющий тренер — но там не срослось», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

При этом специалист отметил, что Глушаков сможет помочь «Урарту», где работает Дмитрий Гунько, который хорошо знаком с игроком.

Напомним, 37-летний Глушаков был свободным агентом после ухода из костромского «Спартака». Первые два зимних сбора футболист провел вместе с «Ростовом», однако коллектив Валерия Карпина не стал предлагать хавбеку трудовой договор.