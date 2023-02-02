В «Оренбурге» сообщили о намерении выкупить Мансилью

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о будущем аргентинского нападающего Брайана Мансильи. Напомним, что права на 25-летнего футболиста принадлежат «Расингу», а за российский клуб он выступает на правах аренды.

«Мы планируем выкупить Мансилью у «Расинга» летом», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Мансилья провёл за «Оренбург» 15 матчей, отметившись в них двумя голами и пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 800 тысяч евро.

После 17 туров РПЛ «Оренбург» расположился на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков.