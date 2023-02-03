Форварда «Пари НН» Милсона, который накануне официально стал игроком турецкого клуба «Анкарагюджю», предлагали московскому ЦСКА. Команде Игоря Федотова совсем не помешал бы новый нападающий. Однако по информации сетевого издания «ЕвроФутбол.Ру» от идеи подписать игрока отказался сам рулевой ЦСКА.

Напомним, ангольский нападающий перебрался в турецкий клуб в рамках аренды с правом выкупа до конца текущего сезона. В нынешнем сезоне он оформил четыре гола и отдал два ассиста в 21 матчах за нижегородский коллектив во всех турнирах.

«Пари НН» в РПЛ идёт на 12-м месте, ЦСКА – на пятом.